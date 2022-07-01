Англия - Иран 21 ноября, время начала, где смотреть прямую трансляцию ЧМ-2022 по футболу

21 ноября на чемпионате мира по футболу 2022 в Катаре состоится матч в группе В, в котором сборная Англии сыграет с командой Ирана.
Во сколько начнется матч Англия - Иран 21 ноября
16:00 Англия - Иран
Стадион - Халифа Интернейшнл (Доха, 45416 зрителей).
Главный судья - Рафаэл Клаус (Бразилия).
Ассистенты - Родриго Энрике Коррея, Данило Симон Манис (оба - Бразилия).
Время начала матча - московское.
По какому каналу покажут матч чемпионата мира по футболу
Матч Англия - Иран будет показан по федеральному телеканалу Матч ТВ. Начало прямой трансляции - в 15:45.
Сборные Англии и Ирана выступают на ЧМ-2022 в группе В. Их соперниками на групповом этапе являются сборные США и Уэльса.