Сенегал - Нидерланды 21 ноября, время начала, где смотреть прямую трансляцию ЧМ-2022 по футболу

21 ноября на чемпионате мира по футболу 2022 в Катаре состоится матч в группе А, в котором сборная Сенегала сыграет с командой Нидерландов.



Во сколько начнется матч Сенегал - Нидерланды 21 ноября



19:00 Сенегал - Нидерланды



Стадион - Эль-Тумама (Доха, 40000 зрителей).



Главный судья - Вилтон Сампайо (Бразилия).



Ассистенты - Бруно Бошилия, Бруно Пирес (оба - Бразилия).



Время начала матча - московское.



По какому каналу покажут матч чемпионата мира по футболу



Матч Сенегал - Нидерланды будет показан по федеральному телеканалу Матч ТВ. Начало прямой трансляции - в 18:45.



Сборные Сенегала и Нидерландов выступают на ЧМ-2022 в группе А. Их соперниками на групповом этапе являются сборные Катара и Эквадора.