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Сенегал - Нидерланды 21 ноября, время начала, где смотреть прямую трансляцию ЧМ-2022 по футболу



21 ноября на чемпионате мира по футболу 2022 в Катаре состоится матч в группе А, в котором сборная Сенегала сыграет с командой Нидерландов.

Во сколько начнется матч Сенегал - Нидерланды 21 ноября

19:00 Сенегал - Нидерланды

Стадион - Эль-Тумама (Доха, 40000 зрителей).

Главный судья - Вилтон Сампайо (Бразилия).

Ассистенты - Бруно Бошилия, Бруно Пирес (оба - Бразилия).

Время начала матча - московское.

По какому каналу покажут матч чемпионата мира по футболу

Матч Сенегал - Нидерланды будет показан по федеральному телеканалу Матч ТВ. Начало прямой трансляции - в 18:45.

Сборные Сенегала и Нидерландов выступают на ЧМ-2022 в группе А. Их соперниками на групповом этапе являются сборные Катара и Эквадора.









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