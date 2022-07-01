США - Уэльс 21 ноября, время начала, где смотреть прямую трансляцию ЧМ-2022 по футболу

21 ноября на чемпионате мира по футболу 2022 в Катаре состоится матч в группе В, в котором сборная США сыграет с командой Уэльса.



Во сколько начнется матч США - Уэльс 21 ноября



22:00 США - Уэльс



Стадион - Ахмед бин Али (Аль-Райан, 40740 зрителей).



Главный судья - Абдулрахман Аль-Джассим (Катар).



Ассистенты - Талеб Аль-Марри, Сауд Аль-Макалех (оба - Катар).



Время начала матча - московское.



По какому каналу покажут матч чемпионата мира по футболу



Матч США - Уэльс будет показан по федеральному телеканалу Матч ТВ. Начало прямой трансляции - в 21:45.



Сборные США и Ульс выступают на ЧМ-2022 в группе В. Их соперниками на групповом этапе являются сборные Англии и Ирана.