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Время начала США - Уэльс 21 ноября, где смотреть прямую трансляцию



На чемпионате мира по футболу 2022 в Катаре 21 ноября состоится матч в группе В, в котором сборная США сыграет с командой Уэльса.

Время начала матча ЧМ-2022 США - Уэльс 21 ноября

22:00 США - Уэльс

Стадион - Ахмед бин Али (Аль-Райан, 40740 зрителей).

Главный судья - Абдулрахман Аль-Джассим (Катар).

Ассистенты - Талеб Аль-Марри, Сауд Аль-Макалех (оба - Катар).

Время начала матча - московское.

По какому каналу покажут матч чемпионата мира по футболу

Матч США - Уэльс будет показан по федеральному телеканалу Матч ТВ. Начало прямой трансляции - в 21:45.

Сборные США и Ульс выступают на ЧМ-2022 в группе В. Их соперниками на групповом этапе являются сборные Англии и Ирана.









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