Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Разговоры о важном 28 ноября 2022, тема классного часа



Разговоры о важном 28 ноября, День матери

С нового учебного года во всех школах и колледжах России каждый понедельник начинается с занятия «Разговоры о важном».

Цикл классных часов «Разговоры о важном» в 2022 году


Сентябрь

5 сентября - День знаний

12 сентября - Наша страна - Россия

19 сентября - 165-летие со дня рождения К. Э. Циолковского

26 сентября - День пожилых людей

Октябрь

3 октября - День учителя

10 октября - День отца

17 октября - День музыки

24 октября - Россия - мировой лидер атомной отрасли

Ноябрь

7 ноября - День народного единства

14 ноября - Мы разные, мы вместе

21 ноября - День матери

28 ноября - Символы России

Материалы для классного часа «Разговоры о важном - Символы России» (сценарии, видеоролики, интерактивные задания, плакаты и инструкции) по классам (1-2, 3-4, 5, 6, 7, 8-9, 10-11, СПО) на официальном сайте: razgovor.edsoo.ru.









  • Какой праздник 21 ноября 2022. Какой церковный праздник в России
  • Какой праздник 20 ноября 2022. Какой церковный праздник в России
  • Какой праздник 19 ноября 2022. Какой церковный праздник в России
  • Какой праздник 18 ноября 2022. Какой церковный праздник в России
  • Сколько дней отдыхаем в 2023 году. Выходные и праздники в 2023 году в Росси ...
    •




    КХЛ-2022/2023. Расписание матчей / Календарь и результаты игр 22 ноября, где смотреть прямые трансляции

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 22 ноября

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Расписание трансляций ЧМ-2022 по футболу по каналам ТВ

    Расписание трансляций чемпионата мира по футболу 2022

    Телетрансляции с чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре будут вести федеральный канал Матч ТВ и телеканал Матч Футбол 1.

    Расписание матчей ЧМ-2022 по футболу, результаты игр в Катаре

    Чемпионат мира по футболу 2022

    Чемпионат мира по футболу 2022, который проводит Международная федерация футбола (ФИФА), начнется 20 ноября и завершится 18 декабря 2022 года в Катаре.

    Расписание Кубка России по футболу 2022, где смотреть прямые трансляции

    Кубок России по футболу 2022 2023

    Групповой этап Кубка России по футболу 2022/2023, в котором принимают участие 16 клубов Премьер-лиги, пройдет с 30 августа по 27 ноября.









    Время начала Франция - Австралия 22 ноября, где смотреть прямую трансляцию
    Время начала Мексика - Польша 22 ноября, где смотреть прямую трансляцию
    Время начала Дания - Тунис 22 ноября, где смотреть прямую трансляцию
    Время начала Аргентина - Саудовская Аравия 22 ноября, где смотреть прямую трансляцию
    Разговоры о важном 28 ноября 2022, тема классного часа
    Турнирная таблица чемпионата мира по футболу ЧМ-2022
    Статистика коронавируса на 21 ноября 2022
    Курс евро ЦБ РФ на 22 ноября 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 22 ноября 2022. Курс доллара к рублю Центробанка
    Состав Нидерландов на ЧМ по футболу 2022


    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru