На чемпионате мира по футболу 2022 в Катаре 22 ноября состоится матч в группе С, в котором сборная Аргентины сыграет с командой Саудовской Аравии.
Время начала матча ЧМ-2022 Аргентина - Саудовская Аравия 22 ноября
13:00 - стадион Лусаил Айконик (Лусаил, 80000 зрителей).
Главный судья - Славко Винчич (Словения).
Ассистенты - Томаж Кланчник, Андраж Ковачич (оба - Словения).
Время начала матча - московское.
По какому каналу покажут матч чемпионата мира по футболу
Матч Аргентина - Саудовская Аравия будет показан по федеральному телеканалу Матч ТВ. Начало прямой трансляции - в 12:45.
Сборные Аргентины и Саудовской Аравии выступают на ЧМ-2022 в группе С. Их соперниками на групповом этапе являются сборные Мексики и Польши.