Время начала Аргентина - Саудовская Аравия 22 ноября, где смотреть прямую трансляцию



На чемпионате мира по футболу 2022 в Катаре 22 ноября состоится матч в группе С, в котором сборная Аргентины сыграет с командой Саудовской Аравии.



Время начала матча ЧМ-2022 Аргентина - Саудовская Аравия 22 ноября



13:00 - стадион Лусаил Айконик (Лусаил, 80000 зрителей).



Главный судья - Славко Винчич (Словения).



Ассистенты - Томаж Кланчник, Андраж Ковачич (оба - Словения).



Время начала матча - московское.



По какому каналу покажут матч чемпионата мира по футболу



Матч Аргентина - Саудовская Аравия будет показан по федеральному телеканалу Матч ТВ. Начало прямой трансляции - в 12:45.



Сборные Аргентины и Саудовской Аравии выступают на ЧМ-2022 в группе С. Их соперниками на групповом этапе являются сборные Мексики и Польши.



















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