Время начала Дания - Тунис 22 ноября, где смотреть прямую трансляцию



На чемпионате мира по футболу 2022 в Катаре 22 ноября состоится матч в группе D, в котором сборная Дании сыграет с командой Туниса.



Время начала матча ЧМ-2022 Дания - Тунис



Игра состоится на стадионе «Эдьюкейшн Сити», который вмещает 45350 зрителей и начнется в 16:00 по московскому времени. Матч обслужит судейская бригада из Мексики. Главным арбитром встречи назначен Сесар Артуро Рамос, помогать ему будут Альберто Морин Мендес и Мигель Анхель Эрнандес Паредес.



Где смотреть прямую трансляцию матча чемпионата мира по футболу



Матч Дания - Тунис будет показан в прямом эфире по федеральному телеканалу Матч ТВ. Начало трансляции - в 15:45.



Сборные Дании и Туниса выступают на ЧМ-2022 в группе D. Их соперниками на групповом этапе являются сборные Франции и Австралии.



















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