На чемпионате мира по футболу 2022 в Катаре 22 ноября состоится матч в группе C, в котором сборная Мексика сыграет с командой Польши.



Время начала матча ЧМ-2022 Мексика - Польша



Игра состоится на стадионе «Стэдиум 974», который вмещает 40000 зрителей и начнется в 19:00 по московскому времени. Матч обслужит судейская бригада из Австралии. Главным арбитром встречи назначен Крис Бит, помогать ему будут Антон Щетинин и Эшли Бичем.



Где смотреть прямую трансляцию матча чемпионата мира по футболу



Матч Мексика - Польша будет показан в прямом эфире по федеральному телеканалу Матч ТВ. Начало трансляции - в 18:45.



Сборные Мексики и Польши выступают на ЧМ-2022 в группе C. Их соперниками на групповом этапе являются сборные Аргентины и Саудовской Аравии.