На чемпионате мира по футболу 2022 в Катаре 22 ноября состоится матч в группе D, в котором сборная Франции сыграет с командой Австралии.



Время начала матча ЧМ-2022 Франция - Австралия



Игра состоится на стадионе «Эль-Джануб», который вмещает 40000 зрителей и начнется в 22:00 по московскому времени. Матч обслужит судейская бригада из ЮАР и Лесото. Главным арбитром встречи назначен Виктор Гомес, помогать ему будут Захеле Сивела и Суру Фатсоан (Лесото).



Где смотреть прямую трансляцию матча чемпионата мира по футболу



Матч Франция - Австралия будет показан в прямом эфире по федеральному телеканалу Матч ТВ. Начало трансляции - в 21:45.



Сборные Франции и Австралии выступают на ЧМ-2022 в группе D. Их соперниками на групповом этапе являются сборные Дании и Туниса.