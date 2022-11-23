23 ноября 2022 - гороскоп, ТВ программа, расписание ЧМ по футболу

На странице представлен гороскоп для всех знаков зодиака, программа передач ТВ, расписание матчей ЧМ по футболу на 23 ноября 2022 года.
Гороскоп на 23 ноября
- Рыбы
- Водолей
- Стрелец
- Козерог
- Скорпион
- Весы
- Дева
- Лев
- Рак
- Близнецы
- Телец
- Овен
Программа передач ТВ на 23 ноября
- Культура
- Звезда
- РЕН ТВ
- Матч ТВ
- СТС
- ТНТ
- Домашний
- 5 канал
- НТВ
- ТВЦ
- Россия 1
- 1 канал
Расписание ЧМ-2022 по футболу на 23 ноября
13:00 Марокко - Хорватия
16:00 Германия - Япония
19:00 Испания - Коста-Рика
22:00 Бельгия - Канада