Один из фаворитов чемпионата мира 2022 в Катаре сборная Аргентины в первом матче уступила команде Саудовской Аравии.



Аргентинские футболисты открыли счет в игре. На 10-й минуте нападающий Лионель Месси реализовал 11-метровый удар. Футболисты Саудовской Аравии сравняли счет на 48-й минуте благодаря удару Салеха Аль-Шехри, а через пять минут вышли вперед. Отличился Салим Аль-Давсари.



Состав сборной Аргентины



Эмилиано Мартинес, Молина, Ромеро (Лисандро Мартинес, 59), Отаменди, Тальяфико (Акунья, 71), Де Пауль, Паредес (Фернандес, 59), Гомес (Альварес, 59), Месси, Ди Мария, Лаутаро Мартинес.



