В России и мире 23 ноября 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.



Какой праздник отмечают 23 ноября



- Международный день акварели

Инициатором праздника стал мексиканский художник Альфредо Гуати Рохо, который в 1991 году предложил ежегодно 23 ноября проводить Международный день акварели.



Какой церковный православный и народный праздник отмечают 23 ноября



- Родион и Ераст

День памяти апостолов от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Куарта (Кварта) и Тертия. В этот день продолжают отдавать ненужную одежду. Чтобы защитить домашних животных от различных болезней, в церковь несут испеченный хлеб и большой кусок соли, освящают их и кормят ими скот.