В России и мире 24 ноября 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.



Какой праздник отмечают 24 ноября



- День моржа в России

Учрежден по инициативе Всемирного фонда дикой природы и Совета по морским млекопитающим в 2008 году.



- День благодарения в США

В четвертый четверг ноября в США отмечают государственный праздник — День благодарения. День благодарения впервые был отпразднован в 1621 году английскими колонистами.



Какой церковный православный и народный праздник отмечают 24 ноября



- Федор Студит, Федор Мороз

День памяти преподобного Феодора Студита, исповедника. Традиционно в этот день кушают горячие щи. Их необходимо употребить сразу же после снятия с огня. На Федора Студита люди стараются не выходить из дома, а сидеть как можно ближе к источнику тепла.