В России и мире 24 ноября 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.
Какой праздник отмечают 24 ноября
- День моржа в России
Учрежден по инициативе Всемирного фонда дикой природы и Совета по морским млекопитающим в 2008 году.
- День благодарения в США
В четвертый четверг ноября в США отмечают государственный праздник — День благодарения. День благодарения впервые был отпразднован в 1621 году английскими колонистами.
Какой церковный православный и народный праздник отмечают 24 ноября
- Федор Студит, Федор Мороз
День памяти преподобного Феодора Студита, исповедника. Традиционно в этот день кушают горячие щи. Их необходимо употребить сразу же после снятия с огня. На Федора Студита люди стараются не выходить из дома, а сидеть как можно ближе к источнику тепла.