На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 23 ноября. Что нельзя делать в этот день.



Народные приметы 23 ноября - «Родион и Ераст»



Если день начинался большим туманом, то ждали оттепели.



Если на Ераста солнце, да с хорошим обильным снегом, то у человека рождённого в этот день будет всего гораздо: и жизни, и удачи, и силы.



Если на Ераста на деревьях иней – жди морозов, если туман по земле стелется – оттепели.



Молитва нищего в этот день быстрее до Бога дойдет. Поэтому нищих на Ераста милостыней не обделяли.



Если угостить того, с кем вы находитесь в ссоре, освященным хлебом на Ераста – примирение не заставит себя долго ждать.



Нельзя на Ераста отправляться в путь по льду – сломается, каким бы прочным он ни был.