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Народные приметы на 24 ноября 2022 - Федор Студит



На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 24 ноября. Что нельзя делать в этот день.

Народные приметы 24 ноября - «Федор Студит»

Если день Федора–студита с оттепелью, то зима будет тепла, если же холоден, то вся зима холодная.

Каким день выдался – такой будет и вся зима. Тепло на улице – следующие три месяца будут сопровождаться оттепелями. 

Если до 24 ноября в поле еще не все колоски выбраны – на следующий год на нем ничего не взойдет. Поэтому убрать землю крестьяне старались заблаговременно.

Если в этот день приготовить щи и съесть их горячими – зима будет теплой и мягкой. Чем больше щей съешь, тем лучше и благоприятнее пройдет зима.

А чтобы в лесу собрать много ягод летом, было принято на Федора Студита заваривать и пить чай с земляникой и малиной.

Не следует в этот день играть свадьбу и устраивать сватовство – к неудаче в браке.

Если 24 ноября не выбросить из дому посуду с трещинами – весь год проведешь в бедности.









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