На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 24 ноября. Что нельзя делать в этот день.



Народные приметы 24 ноября - «Федор Студит»



Если день Федора–студита с оттепелью, то зима будет тепла, если же холоден, то вся зима холодная.



Каким день выдался – такой будет и вся зима. Тепло на улице – следующие три месяца будут сопровождаться оттепелями.



Если до 24 ноября в поле еще не все колоски выбраны – на следующий год на нем ничего не взойдет. Поэтому убрать землю крестьяне старались заблаговременно.



Если в этот день приготовить щи и съесть их горячими – зима будет теплой и мягкой. Чем больше щей съешь, тем лучше и благоприятнее пройдет зима.



А чтобы в лесу собрать много ягод летом, было принято на Федора Студита заваривать и пить чай с земляникой и малиной.



Не следует в этот день играть свадьбу и устраивать сватовство – к неудаче в браке.



Если 24 ноября не выбросить из дому посуду с трещинами – весь год проведешь в бедности.