Представлены результаты матчей чемпионата мира по футболу, который проходит с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.
Результаты матчей ЧМ-2022 по футболу
20 ноября
Катар - Эквадор - 0:2
Валенсия, 16 (пен.); Валенсия – 31.
21 ноября
Англия - Иран - 6:2
Голы: Беллингем, 35; Сака, 43; Стерлинг, 45+1; Сака, 62; Рашфорд, 71; Грилиш, 90 - Тареми, 65; Тареми, 90+13 (пен.)
Сенегал - Нидерланды - 0:2
Голы: Гакпо, 84; Классен, 90+9.
США - Уэльс - 1:1
Голы: Веа, 36 - Бэйл, 82 (пен.)
22 ноября
Аргентина - Саудовская Аравия - 1:2
Голы: Месси, 10 (пен.) - Аль-Шехри, 48; Аль-Давсари, 53.
Дания - Тунис - 0:0
Мексика - Польша - 0:0
Франция - Австралия - 4:1
Голы: Рабьо, 27; Жиру, 32; Мбаппе, 68; Жиру, 71 - Гудвин, 9.
23 ноября
Марокко - Хорватия - 0:0
Германия - Япония - 1:2
Голы: Гюндоган, 33 (пен.) - Доан, 75; Асано, 83.
Испания - Коста-Рика - 7:0
Голы: Ольмо, 11; Асенсио, 21; Торрес (пен.), 31; Торрс, 54; Гави, 74; Солер, 90; Мората, 90+2.
Бельгия - Канада - 1:0
Гол: Батшуайи, 44.
24 ноября
Швейцария - Камерун - 1:0
Гол: Эмболо, 48.
Уругвай - Южная Корея - 0:0
Португалия - Гана - 3:2
Голы: Роналду, 65 (пен.); Феликс, 78; Леау, 80 - Айю, 73; Букари, 89.
Бразилия - Сербия - 2:0
Голы: Ришарлисон, 62; Ришарлисон, 73.
25 ноября
Уэльс - Иран - 0:2
Голы: Чешми, 90+8; Резаян, 90+11.
Катар - Сенегал - 1:3
Голы: Мунтари, 78 - Диа, 41; Дьедиу, 48; Дьенг, 84.
Нидерланды - Эквадор - 1:1
Голы: Гакпо, 6 - Валенсия, 49.
Англия - США - 0:0
26 ноября
Тунис - Австралия - 0:1
Гол: Дюк, 23.
Польша - Саудовская Аравия - 2:0
Голы: Зелиньски, 39; Левандовски, 82.
Франция - Дания - 2:1
Голы: Мбаппе, 61; Мбаппе, 86 - Кристенсен, 68.
Аргентина - Мексика -2:0
Голы: Месси, 64; Фернандес, 87.
27 ноября
Япония - Коста-Рика - 0:1
Гол: Фуллер, 81.
Бельгия - Марокко - 0:2
Голы: Сабири, 73; Абухляль, 90+2.
Хорватия - Канада - 4:1
Голы: Крамарич, 36; Ливайя, 44; Крамарич, 70; Майер, 90+4 - Дэвис, 2.
Испания - Германия - 1:1
Голы: Мората, 62 - Фюллькруг, 83.
28 ноября
Камерун - Сербия - 3:3
Голы: Кастеллетто, 29; Абубакар. 63; Шупо-Мотинг, 66 - Павлович, 45+1; Милинкович-Савич, 45+3; Митрович, 53.
Южная Корея - Гана - 2:3
Голы: Чхо Кю Сун, 58; Чхо Кю Сун, 61 - Салису, 24; Кудус, 34; Кудус, 68.
Бразилия - Швейцария - 1:0
Гол: Каземиро, 83.
Португалия - Уругвай - 2:0
Голы: Фернандеш, 54; Фернандеш, 90+3 (пен.).