Результаты матчей чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре







Представлены результаты матчей чемпионата мира по футболу, который проходит с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.



Результаты матчей ЧМ-2022 по футболу

20 ноября



Катар - Эквадор - 0:2

Валенсия, 16 (пен.); Валенсия – 31.



21 ноября



Англия - Иран - 6:2

Голы: Беллингем, 35; Сака, 43; Стерлинг, 45+1; Сака, 62; Рашфорд, 71; Грилиш, 90 - Тареми, 65; Тареми, 90+13 (пен.)



Сенегал - Нидерланды - 0:2

Голы: Гакпо, 84; Классен, 90+9.



США - Уэльс - 1:1

Голы: Веа, 36 - Бэйл, 82 (пен.)



22 ноября



Аргентина - Саудовская Аравия - 1:2

Голы: Месси, 10 (пен.) - Аль-Шехри, 48; Аль-Давсари, 53.



Дания - Тунис - 0:0



Мексика - Польша - 0:0



Франция - Австралия - 4:1

Голы: Рабьо, 27; Жиру, 32; Мбаппе, 68; Жиру, 71 - Гудвин, 9.



23 ноября



Марокко - Хорватия - 0:0



Германия - Япония - 1:2

Голы: Гюндоган, 33 (пен.) - Доан, 75; Асано, 83.



Испания - Коста-Рика - 7:0

Голы: Ольмо, 11; Асенсио, 21; Торрес (пен.), 31; Торрс, 54; Гави, 74; Солер, 90; Мората, 90+2.



Бельгия - Канада - 1:0

Гол: Батшуайи, 44.



24 ноября



Швейцария - Камерун - 1:0

Гол: Эмболо, 48.



Уругвай - Южная Корея - 0:0



Португалия - Гана - 3:2

Голы: Роналду, 65 (пен.); Феликс, 78; Леау, 80 - Айю, 73; Букари, 89.



Бразилия - Сербия - 2:0

Голы: Ришарлисон, 62; Ришарлисон, 73.



25 ноября



Уэльс - Иран - 0:2

Голы: Чешми, 90+8; Резаян, 90+11.



Катар - Сенегал - 1:3

Голы: Мунтари, 78 - Диа, 41; Дьедиу, 48; Дьенг, 84.



Нидерланды - Эквадор - 1:1

Голы: Гакпо, 6 - Валенсия, 49.



Англия - США - 0:0



26 ноября



Тунис - Австралия - 0:1

Гол: Дюк, 23.



Польша - Саудовская Аравия - 2:0

Голы: Зелиньски, 39; Левандовски, 82.



Франция - Дания - 2:1

Голы: Мбаппе, 61; Мбаппе, 86 - Кристенсен, 68.



Аргентина - Мексика -2:0

Голы: Месси, 64; Фернандес, 87.



27 ноября



Япония - Коста-Рика - 0:1

Гол: Фуллер, 81.



Бельгия - Марокко - 0:2

Голы: Сабири, 73; Абухляль, 90+2.



Хорватия - Канада - 4:1

Голы: Крамарич, 36; Ливайя, 44; Крамарич, 70; Майер, 90+4 - Дэвис, 2.



Испания - Германия - 1:1

Голы: Мората, 62 - Фюллькруг, 83.



28 ноября



Камерун - Сербия - 3:3

Голы: Кастеллетто, 29; Абубакар. 63; Шупо-Мотинг, 66 - Павлович, 45+1; Милинкович-Савич, 45+3; Митрович, 53.



Южная Корея - Гана - 2:3

Голы: Чхо Кю Сун, 58; Чхо Кю Сун, 61 - Салису, 24; Кудус, 34; Кудус, 68.



Бразилия - Швейцария - 1:0

Гол: Каземиро, 83.



Португалия - Уругвай - 2:0

Голы: Фернандеш, 54; Фернандеш, 90+3 (пен.).



29 ноября



Нидерланды - Катар - 2:0

Голы: Гакпо, 26; де Йонг, 49.



Эквадор - Сенегал -1:2

Голы: Кайседо, 67 - Сарр, 44 (пен.); Кулибали, 70.



Уэльс - Англия - 0:3

Голы: Рашфорд, 50; Фоден, 52; Рашфорд, 68.



Иран - США - 0:1

Гол: Пулишич, 38.



30 ноября



Австралия - Дания - 1:0

Гол: Леки, 60.



Тунис - Франция - 1:0

Голы: Хазри, 58.



Польша - Аргентина - 0:2

Голы: Мак Аллистер, 46; Альварес, 67.



Саудовская Аравия - Мексика - 1:2

Голы: Аль-Давсари, 90+5 - Мартин, 47; Чавес, 52.



1 декабря



Хорватия - Бельгия - 0:0



Канада - Марокко - 1:2

Голы: Агер, 40 (автогол) - Зиеш, 4; Эн-Несири, 23.



Япония - Испания - 2:1

Голы: Доан, 48; Танака, 51 - Мората, 11.



Коста-Рика - Германия - 2:4

Голы: Техеда, 58; Варгас, 70 - Гнабри, 10; Хаверц, 73; Хаверц, 85; Фюллькруг, 90+1.



2 декабря



Южная Корея - Португалия - 2:1

Голы: Юнь Квон, 27; Хи Чан, 90+1 - Орта, 5.



Гана - Уругвай - 0:2

Голы: де Арраскаета, 26; де Арраскаета, 32.



Камерун - Бразилия - 1:0

Гол: Абубакар, 90+2.



Сербия - Швейцария - 2:3

Голы: Митрович, 26; Влахович, 35 - Шакири, 20; Эмболо, 44; Фройлер, 48.



1/8 финала



3 декабря



Нидерланды - США - 3:1

Голы: Депай, 10; Блинд, 45+1; Думфрис, 81 - Райт, 76.



Аргентина - Австралия - 2:1

Голы: Месси, 35; Альварес, 57 - Фернандес, 77 (автогол).



















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