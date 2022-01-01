Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Результаты матчей чемпионата мира по футболу 2022



Результаты матчей чемпионата мира по футболу 2022

Представлены результаты матчей чемпионата мира по футболу, который проходит с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

Расписание матчей ЧМ-2022

Турнирная таблица ЧМ-2022

Результаты матчей ЧМ-2022 по футболу


20 ноября

Катар - Эквадор - 0:2
Валенсия, 16 (пен.); Валенсия – 31.

21 ноября

Англия - Иран - 6:2
Голы: Беллингем, 35; Сака, 43; Стерлинг, 45+1; Сака, 62; Рашфорд, 71; Грилиш, 90 - Тареми, 65; Тареми, 90+13 (пен.)

Сенегал - Нидерланды - 0:2
Голы: Гакпо, 84; Классен, 90+9.

США - Уэльс - 1:1
Голы: Веа, 36 - Бэйл, 82 (пен.)

22 ноября

Аргентина - Саудовская Аравия - 1:2
Голы: Месси, 10 (пен.) - Аль-Шехри, 48; Аль-Давсари, 53.

Дания - Тунис - 0:0

Мексика - Польша - 0:0

Франция - Австралия - 4:1
Голы: Рабьо, 27; Жиру, 32; Мбаппе, 68; Жиру, 71 - Гудвин, 9.

23 ноября

Марокко - Хорватия - 0:0

Германия - Япония - 1:2
Голы: Гюндоган, 33 (пен.) - Доан, 75; Асано, 83.

Испания - Коста-Рика - 7:0
Голы: Ольмо, 11; Асенсио, 21; Торрес (пен.), 31; Торрс, 54; Гави, 74; Солер, 90; Мората, 90+2.

Бельгия - Канада - 1:0
Гол: Батшуайи, 44.

24 ноября

Швейцария - Камерун - 1:0
Гол: Эмболо, 48.

Уругвай - Южная Корея - 0:0

Португалия - Гана - 3:2
Голы: Роналду, 65 (пен.); Феликс, 78; Леау, 80 - Айю, 73; Букари, 89.

Бразилия - Сербия - 2:0
Голы: Ришарлисон, 62; Ришарлисон, 73.

25 ноября

Уэльс - Иран - 0:2
Голы: Чешми, 90+8; Резаян, 90+11.

Катар - Сенегал - 1:3
Голы: Мунтари, 78 - Диа, 41; Дьедиу, 48; Дьенг, 84.

Нидерланды - Эквадор - 1:1
Голы: Гакпо, 6 - Валенсия, 49.









  • Турнирная таблица чемпионата мира по футболу 2022
  • Расписание ЧМ-2022 по футболу на 21 ноября
  • Расписание прямых трансляций ЧМ 2022 по футболу на ТВ в России
  • Жеребьевка чемпионата мира по футболу 2022. 1 апреля. Где смотреть в прямом ...
    •




    Расписание прямых трансляций ЧМ 2022 по футболу на ТВ в России

    Расписание трансляций чемпионата мира по футболу 2022

    Прямые телетрансляции с чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре ведет федеральный канал Матч ТВ.

    Кубок Первого канала по хоккею 2022. Расписание матчей, участники

    Кубок Первого канала по хоккею 2022

    Кубок Первого канала по хоккею, пройдет с 15 по 18 декабря 2022 года в Санкт-Петербурге на «СКА Арене».

    Расписание матчей ЧМ 2022 по футболу в Катаре

    Расписание матчей чемпионата мира по футболу 2022

    На странице представлено расписание матчей ЧМ-2022, который проводится под эгидой ФИФА и результаты состоявшихся игр чемпионата мира в Катаре.

    КХЛ 2022/2023. Расписание матчей / Календарь и результаты игр, где смотреть прямые трансляции 25 ноября

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 25 ноября

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.









    Курс евро ЦБ РФ на 26 ноября 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 26 ноября 2022. Курс доллара к рублю Центробанка
    Результаты матчей чемпионата мира по футболу 2022
    Разговоры о важном 28 ноября, тема классного часа
    Турнирная таблица чемпионата мира по футболу 2022
    Статистика коронавируса на 25 ноября 2022
    Какие компании и бренды ушли из России на сегодня 25 ноября 2022
    25 ноября - какой знак зодиака, праздник, день недели и года, какая луна
    Где находится Крымск на карте Краснодарского края
    Какой праздник 26 ноября 2022. Какой церковный и народный праздник в России


    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru