Результаты матчей чемпионата мира по футболу 2022





Представлены результаты матчей чемпионата мира по футболу, который проходит с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.



Расписание матчей ЧМ-2022



Турнирная таблица ЧМ-2022





Результаты матчей ЧМ-2022 по футболу



20 ноября



Катар - Эквадор - 0:2

Валенсия, 16 (пен.); Валенсия – 31.



21 ноября



Англия - Иран - 6:2

Голы: Беллингем, 35; Сака, 43; Стерлинг, 45+1; Сака, 62; Рашфорд, 71; Грилиш, 90 - Тареми, 65; Тареми, 90+13 (пен.)



Сенегал - Нидерланды - 0:2

Голы: Гакпо, 84; Классен, 90+9.



США - Уэльс - 1:1

Голы: Веа, 36 - Бэйл, 82 (пен.)



22 ноября



Аргентина - Саудовская Аравия - 1:2

Голы: Месси, 10 (пен.) - Аль-Шехри, 48; Аль-Давсари, 53.



Дания - Тунис - 0:0



Мексика - Польша - 0:0



Франция - Австралия - 4:1

Голы: Рабьо, 27; Жиру, 32; Мбаппе, 68; Жиру, 71 - Гудвин, 9.



23 ноября



Марокко - Хорватия - 0:0



Германия - Япония - 1:2

Голы: Гюндоган, 33 (пен.) - Доан, 75; Асано, 83.



Испания - Коста-Рика - 7:0

Голы: Ольмо, 11; Асенсио, 21; Торрес (пен.), 31; Торрс, 54; Гави, 74; Солер, 90; Мората, 90+2.



Бельгия - Канада - 1:0

Гол: Батшуайи, 44.



24 ноября



Швейцария - Камерун - 1:0

Гол: Эмболо, 48.



Уругвай - Южная Корея - 0:0



Португалия - Гана - 3:2

Голы: Роналду, 65 (пен.); Феликс, 78; Леау, 80 - Айю, 73; Букари, 89.



Бразилия - Сербия - 2:0

Голы: Ришарлисон, 62; Ришарлисон, 73.



25 ноября



Уэльс - Иран - 0:2

Голы: Чешми, 90+8; Резаян, 90+11.



Катар - Сенегал - 1:3

Голы: Мунтари, 78 - Диа, 41; Дьедиу, 48; Дьенг, 84.



Нидерланды - Эквадор - 1:1

Голы: Гакпо, 6 - Валенсия, 49.