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Сыгранные матчи чемпионата мира ЧМ-2022 по футболу



Результаты матчей чемпионата мира по футболу 2022

Представлены результаты матчей чемпионата мира по футболу, который проходит с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

Результаты сыгранных матчей ЧМ-2022 по футболу


20 ноября

Катар - Эквадор - 0:2
Валенсия, 16 (пен.); Валенсия – 31.

21 ноября

Англия - Иран - 6:2
Голы: Беллингем, 35; Сака, 43; Стерлинг, 45+1; Сака, 62; Рашфорд, 71; Грилиш, 90 - Тареми, 65; Тареми, 90+13 (пен.)

Сенегал - Нидерланды - 0:2
Голы: Гакпо, 84; Классен, 90+9.

США - Уэльс - 1:1
Голы: Веа, 36 - Бэйл, 82 (пен.)

22 ноября

Аргентина - Саудовская Аравия - 1:2
Голы: Месси, 10 (пен.) - Аль-Шехри, 48; Аль-Давсари, 53.

Дания - Тунис - 0:0

Мексика - Польша - 0:0

Франция - Австралия - 4:1
Голы: Рабьо, 27; Жиру, 32; Мбаппе, 68; Жиру, 71 - Гудвин, 9.

23 ноября

Марокко - Хорватия - 0:0

Германия - Япония - 1:2
Голы: Гюндоган, 33 (пен.) - Доан, 75; Асано, 83.

Испания - Коста-Рика - 7:0
Голы: Ольмо, 11; Асенсио, 21; Торрес (пен.), 31; Торрс, 54; Гави, 74; Солер, 90; Мората, 90+2.

Бельгия - Канада - 1:0
Гол: Батшуайи, 44.

24 ноября

Швейцария - Камерун - 1:0
Гол: Эмболо, 48.

Уругвай - Южная Корея - 0:0

Португалия - Гана - 3:2
Голы: Роналду, 65 (пен.); Феликс, 78; Леау, 80 - Айю, 73; Букари, 89.

Бразилия - Сербия - 2:0
Голы: Ришарлисон, 62; Ришарлисон, 73.

25 ноября

Уэльс - Иран - 0:2
Голы: Чешми, 90+8; Резаян, 90+11.

Катар - Сенегал - 1:3
Голы: Мунтари, 78 - Диа, 41; Дьедиу, 48; Дьенг, 84.

Нидерланды - Эквадор - 1:1
Голы: Гакпо, 6 - Валенсия, 49.

Англия - США - 0:0

26 ноября

Тунис - Австралия - 0:1
Гол: Дюк, 23.

Польша - Саудовская Аравия - 2:0
Голы: Зелиньски, 39; Левандовски, 82.

Франция - Дания - 2:1
Голы: Мбаппе, 61; Мбаппе, 86 - Кристенсен, 68.

Аргентина - Мексика -2:0
Голы: Месси, 64; Фернандес, 87.

27 ноября

Япония - Коста-Рика - 0:1
Гол: Фуллер, 81.

Бельгия - Марокко - 0:2
Голы: Сабири, 73; Абухляль, 90+2.

Хорватия - Канада - 4:1
Голы: Крамарич, 36; Ливайя, 44; Крамарич, 70; Майер, 90+4 - Дэвис, 2.

Испания - Германия - 1:1
Голы: Мората, 62 - Фюллькруг, 83.

28 ноября

Камерун - Сербия - 3:3
Голы: Кастеллетто, 29; Абубакар. 63; Шупо-Мотинг, 66 - Павлович, 45+1; Милинкович-Савич, 45+3; Митрович, 53.

Южная Корея - Гана - 2:3
Голы: Чхо Кю Сун, 58; Чхо Кю Сун, 61 - Салису, 24; Кудус, 34; Кудус, 68.

Бразилия - Швейцария - 1:0
Гол: Каземиро, 83.

Португалия - Уругвай - 2:0
Голы: Фернандеш, 54; Фернандеш, 90+3 (пен.).

29 ноября

Нидерланды - Катар - 2:0
Голы: Гакпо, 26; де Йонг, 49.

Эквадор - Сенегал  -1:2
Голы: Кайседо, 67 - Сарр, 44 (пен.); Кулибали, 70.

Уэльс - Англия - 0:3
Голы: Рашфорд, 50; Фоден, 52; Рашфорд, 68.

Иран - США - 0:1
Гол: Пулишич, 38.

30 ноября

Австралия - Дания - 1:0
Гол: Леки, 60.

Тунис - Франция - 1:0
Голы: Хазри, 58.

Польша - Аргентина - 0:2
Голы: Мак Аллистер, 46; Альварес, 67.

Саудовская Аравия - Мексика - 1:2
Голы: Аль-Давсари, 90+5 - Мартин, 47; Чавес, 52.

1 декабря

Хорватия - Бельгия - 0:0

Канада - Марокко - 1:2
Голы: Агер, 40 (автогол) - Зиеш, 4; Эн-Несири, 23.

Япония - Испания - 2:1
Голы: Доан, 48; Танака, 51 - Мората, 11.

Коста-Рика - Германия - 2:4
Голы: Техеда, 58; Варгас, 70 - Гнабри, 10; Хаверц, 73; Хаверц, 85; Фюллькруг, 90+1.

2 декабря

Южная Корея - Португалия - 2:1
Голы: Юнь Квон, 27; Хи Чан, 90+1 - Орта, 5.

Гана - Уругвай - 0:2
Голы: де Арраскаета, 26; де Арраскаета, 32.

Камерун - Бразилия - 1:0
Гол: Абубакар, 90+2.

Сербия - Швейцария - 2:3
Голы: Митрович, 26; Влахович, 35 - Шакири, 20; Эмболо, 44; Фройлер, 48.

1/8 финала

3 декабря

Нидерланды - США - 3:1
Голы: Депай, 10; Блинд, 45+1; Думфрис, 81 - Райт, 76.

Аргентина - Австралия - 2:1
Голы: Месси, 35; Альварес, 57 - Фернандес, 77 (автогол).

4 декабря

Франция - Польша - 3:1
Голы: Жиру, 44; Мбаппе, 74; Мбаппе, 90+1 - Левандовски, 90+9.

Англия - Сенегал - 3:0
Голы: Хендерсон, 38; Кейн, 45+3; Сака, 57.

5 декабря

Япония - Хорватия - 1:1 (1:3 пен.)
Голы: Маэда, 43 - Перишич, 55.

Бразилия - Южная Корея - 4:1
Голы: Жуниор, 7; Неймар, 13 (пен.); Ришарлисон, 29; Пакета, 36 - Сын Хо, 76.

6 декабря

Марокко - Испания - 0:0 (3:0 пен.)

Португалия - Швейцария - 6:1
Голы: Рамуш, 17; Пепе, 33; Рамуш, 51; Геррейру, 55; Рамуш, 67; Леау, 90+2 - Аканджи, 58.

Четвертьфиналы

9 декабря

Хорватия - Бразилия - 1:1 (4:2 пен.)
Голы: Петкович, 117 - Неймар, 105+1.

Нидерланды - Аргентина - 2:2 (3:4 пен.)
Голы: Вегхорст, 83; Вегхорст, 90+11 - Молина, 35; Месси, 73 (пен.).

10 декабря

Марокко - Португалия - 1:0
Гол: Эн-Несири, 42.

Англия - Франция - 1:2
Голы: Кейн, 54 (пен.) - Тчуамени, 17; Жиру, 78.









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