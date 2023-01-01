Что интересного в сегодняшнем дне - 19 февраля 2023

На странице вы узнаете, какой знак зодиака у рожденных в этот день, какой отмечают главный праздник, какие памятные даты, на какой день недели выпадает 19 февраля 2023 года и какая фаза луны.
Что интересно в сегодняшнем дне - 19 февраля: знак зодиака, праздники, луна
Какой знак зодиака - Водолей.
Какой праздник - День орнитолога в России.
Какой церковный праздник - Вукол Телятник.
Какой день недели - воскресенье.
Какой день года - 50 день.
Какая фаза луны - убывающая луна.
Памятные даты и знаменательные события
1855 год - День рождения синоптической карты.
В 1878 году Томас Эдисон получил патент на фонограф.
В 1921 году вышел первый номер газеты «Труд».
В 1938 году закончила работу первая в мире дрейфующая научная станция «Северный полюс-1».
1990 - День рождения популярного графического редактора Photoshop.