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Что интересного в сегодняшнем дне - 19 февраля 2023



На странице вы узнаете, какой знак зодиака у рожденных в этот день, какой отмечают главный праздник, какие памятные даты, на какой день недели выпадает 19 февраля 2023 года и какая фаза луны.

Что интересно в сегодняшнем дне - 19 февраля: знак зодиака, праздники, луна

Какой знак зодиака - Водолей.

Какой праздник - День орнитолога в России.

Какой церковный праздник - Вукол Телятник.

Какой день недели - воскресенье.

Какой день года - 50 день.

Какая фаза луны - убывающая луна.

Памятные даты и знаменательные события

1855 год - День рождения синоптической карты.

 

В 1878 году Томас Эдисон получил патент на фонограф.

 

В 1921 году вышел первый номер газеты «Труд».

 

В 1938 году закончила работу первая в мире дрейфующая научная станция «Северный полюс-1».

 

 

1990 - День рождения популярного графического редактора Photoshop.









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