Что интересного в сегодняшнем дне - 19 февраля 2023

На странице вы узнаете, какой знак зодиака у рожденных в этот день, какой отмечают главный праздник, какие памятные даты, на какой день недели выпадает 19 февраля 2023 года и какая фаза луны.



Что интересно в сегодняшнем дне - 19 февраля: знак зодиака, праздники, луна



Какой знак зодиака - Водолей.



Какой праздник - День орнитолога в России.



Какой церковный праздник - Вукол Телятник.



Какой день недели - воскресенье.



Какой день года - 50 день.



Какая фаза луны - убывающая луна.



Памятные даты и знаменательные события





1855 год - День рождения синоптической карты.

В 1878 году Томас Эдисон получил патент на фонограф.

В 1921 году вышел первый номер газеты «Труд».

В 1938 году закончила работу первая в мире дрейфующая научная станция «Северный полюс-1».

1990 - День рождения популярного графического редактора Photoshop.