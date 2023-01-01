Что интересного в сегодняшнем дне - 20 февраля 2023

На странице вы узнаете, какой знак зодиака у рожденных в этот день, какой отмечают главный праздник, какие памятные даты, на какой день недели выпадает 20 февраля 2023 года и какая фаза луны.
Что интересно в сегодняшнем дне - 20 февраля: знак зодиака, праздники, луна
Какой знак зодиака - Рыбы.
Какой праздник - Всемирный день социальной справедливости.
Какой церковный праздник - День Луки.
Какой день недели - понедельник.
Какой день года - 51 день.
Какая фаза луны - новолуние.
Памятные даты и знаменательные события
1872 - в Нью-Йорке открылся Метрополитен-музей.
1909 - опубликован «Первый манифест футуризма».
1940 - впервые на экранах появилась мультипликационная пара Том и Джерри.
1975 - в СССР учрежден День войск противовоздушной обороны.
1986 - на космическую орбиту выведена научная станция «Мир».