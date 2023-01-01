Что интересного в сегодняшнем дне - 20 февраля 2023

На странице вы узнаете, какой знак зодиака у рожденных в этот день, какой отмечают главный праздник, какие памятные даты, на какой день недели выпадает 20 февраля 2023 года и какая фаза луны.



Что интересно в сегодняшнем дне - 20 февраля: знак зодиака, праздники, луна



Какой знак зодиака - Рыбы.



Какой праздник - Всемирный день социальной справедливости.



Какой церковный праздник - День Луки.



Какой день недели - понедельник.



Какой день года - 51 день.



Какая фаза луны - новолуние.



Памятные даты и знаменательные события



1872 - в Нью-Йорке открылся Метрополитен-музей.



1909 - опубликован «Первый манифест футуризма».



1940 - впервые на экранах появилась мультипликационная пара Том и Джерри.



1975 - в СССР учрежден День войск противовоздушной обороны.



1986 - на космическую орбиту выведена научная станция «Мир».