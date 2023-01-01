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Что интересного в сегодняшнем дне - 21 февраля 2023



На странице вы узнаете, какой знак зодиака у рожденных в этот день, какой отмечают главный праздник, какие памятные даты, на какой день недели выпадает 21 февраля 2023 года и какая фаза луны.

Что интересно в сегодняшнем дне - 21 февраля: знак зодиака, праздники, луна

Какой знак зодиака - Рыбы.

Какой праздник - Всемирный день экскурсовода.

Какой церковный праздник - Захар Серповидец.

Какой день недели - вторник.

Какой день года - 52 день.

Какая фаза луны - растущая луна.

Памятные даты и знаменательные события

1784 - порт и крепость в Крыму получили название Севастополь.

1848 - Карл Маркс и Фридрих Энгельс опубликовали «Манифест коммунистической партии».

1920 - образована Государственная комиссия по электрификации России.

2022 - президент России подписал указы о признании ЛНР и ДНР.









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