Что интересного в сегодняшнем дне - 21 февраля 2023

На странице вы узнаете, какой знак зодиака у рожденных в этот день, какой отмечают главный праздник, какие памятные даты, на какой день недели выпадает 21 февраля 2023 года и какая фаза луны.
Что интересно в сегодняшнем дне - 21 февраля: знак зодиака, праздники, луна
Какой знак зодиака - Рыбы.
Какой праздник - Всемирный день экскурсовода.
Какой церковный праздник - Захар Серповидец.
Какой день недели - вторник.
Какой день года - 52 день.
Какая фаза луны - растущая луна.
Памятные даты и знаменательные события
1784 - порт и крепость в Крыму получили название Севастополь.
1848 - Карл Маркс и Фридрих Энгельс опубликовали «Манифест коммунистической партии».
1920 - образована Государственная комиссия по электрификации России.
2022 - президент России подписал указы о признании ЛНР и ДНР.