Что интересного в сегодняшнем дне - 21 февраля 2023

На странице вы узнаете, какой знак зодиака у рожденных в этот день, какой отмечают главный праздник, какие памятные даты, на какой день недели выпадает 21 февраля 2023 года и какая фаза луны.



Что интересно в сегодняшнем дне - 21 февраля: знак зодиака, праздники, луна



Какой знак зодиака - Рыбы.



Какой праздник - Всемирный день экскурсовода.



Какой церковный праздник - Захар Серповидец.



Какой день недели - вторник.



Какой день года - 52 день.



Какая фаза луны - растущая луна.



Памятные даты и знаменательные события



1784 - порт и крепость в Крыму получили название Севастополь.



1848 - Карл Маркс и Фридрих Энгельс опубликовали «Манифест коммунистической партии».



1920 - образована Государственная комиссия по электрификации России.



2022 - президент России подписал указы о признании ЛНР и ДНР.