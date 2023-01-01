Что интересного в сегодняшнем дне - 22 февраля 2023

На странице вы узнаете, какой знак зодиака у рожденных в этот день, какой отмечают главный праздник, какие памятные даты, на какой день недели выпадает 22 февраля 2023 года и какая фаза луны.



Что интересно в сегодняшнем дне - 22 февраля: знак зодиака, праздники, луна



Какой знак зодиака - Рыбы.



Какой праздник - Международный день поддержки жертв преступлений.



Какой церковный праздник - День Панкратия.



Какой день недели - среда.



Какой день года - 53 день.



Какая фаза луны - растущая луна.



Памятные даты и знаменательные события



1714 - учрежден Санкт-Петербургский ботанический сад.



1878 - впервые исполнена Четвертая симфония П.И. Чайковского.



1921 - в Советской России создан Госплан СССР.



1968 - открыта первая советская антарктическая станция «Беллинсгаузен».