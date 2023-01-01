Что интересного в сегодняшнем дне - 22 февраля 2023

На странице вы узнаете, какой знак зодиака у рожденных в этот день, какой отмечают главный праздник, какие памятные даты, на какой день недели выпадает 22 февраля 2023 года и какая фаза луны.
Что интересно в сегодняшнем дне - 22 февраля: знак зодиака, праздники, луна
Какой знак зодиака - Рыбы.
Какой праздник - Международный день поддержки жертв преступлений.
Какой церковный праздник - День Панкратия.
Какой день недели - среда.
Какой день года - 53 день.
Какая фаза луны - растущая луна.
Памятные даты и знаменательные события
1714 - учрежден Санкт-Петербургский ботанический сад.
1878 - впервые исполнена Четвертая симфония П.И. Чайковского.
1921 - в Советской России создан Госплан СССР.
1968 - открыта первая советская антарктическая станция «Беллинсгаузен».