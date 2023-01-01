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Что интересного в сегодняшнем дне - 22 февраля 2023



На странице вы узнаете, какой знак зодиака у рожденных в этот день, какой отмечают главный праздник, какие памятные даты, на какой день недели выпадает 22 февраля 2023 года и какая фаза луны.

Что интересно в сегодняшнем дне - 22 февраля: знак зодиака, праздники, луна

Какой знак зодиака - Рыбы.

Какой праздник - Международный день поддержки жертв преступлений.

Какой церковный праздник - День Панкратия.

Какой день недели - среда.

Какой день года - 53 день.

Какая фаза луны - растущая луна.

Памятные даты и знаменательные события

1714 - учрежден Санкт-Петербургский ботанический сад.

1878 - впервые исполнена Четвертая симфония П.И. Чайковского.

1921 - в Советской России создан Госплан СССР.

1968 - открыта первая советская антарктическая станция «Беллинсгаузен».









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    Чемпионат России по биатлону в 2023 году начнется 23 февраля этапом в Ижевске и завершится 6 апреля в Увате.

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    Кубок России по футболу 2022 2023

    Плей-офф Кубка России по футболу 2022/2023, в котором принимают участие 12 клубов Премьер-лиги и 4 лучшие команды Пути регионов, пройдет с 22 февраля по 11 июня.

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    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.









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