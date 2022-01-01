Какой праздник 25 ноября 2022. Какой церковный и народный праздник в России

В России и мире 25 ноября 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.
Какой праздник отмечают 25 ноября
- Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин
Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2000 году в честь памяти о трех сестрах Мирабаль – политических активистках, убитых в Доминиканской Республике по приказу Рафаэля Трухильо 25 ноября 1960 года.
- День российского военного миротворца
В этот день в 1973 году в составе миротворческой операции на Ближнем Востоке приняла участие группа советских военнослужащих.
Какой церковный православный и народный праздник отмечают 25 ноября
- Иван Милостивый
День памяти Святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского. Традиционно в этот день женщины молятся Иоанну о послании лучшей милостивой судьбы для своего ребенка. В некоторых областях в данный праздник дарят подарки. Это считается доброй приметой.