Какой праздник 25 ноября 2022. Какой церковный и народный праздник в России



В России и мире 25 ноября 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.



Какой праздник отмечают 25 ноября



- Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин

Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2000 году в честь памяти о трех сестрах Мирабаль – политических активистках, убитых в Доминиканской Республике по приказу Рафаэля Трухильо 25 ноября 1960 года.



- День российского военного миротворца

В этот день в 1973 году в составе миротворческой операции на Ближнем Востоке приняла участие группа советских военнослужащих.



Какой церковный православный и народный праздник отмечают 25 ноября



- Иван Милостивый

День памяти Святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского. Традиционно в этот день женщины молятся Иоанну о послании лучшей милостивой судьбы для своего ребенка. В некоторых областях в данный праздник дарят подарки. Это считается доброй приметой.



















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