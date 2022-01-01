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Какой праздник 25 ноября 2022. Какой церковный и народный праздник в России



В России и мире 25 ноября 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.

Какой праздник отмечают 25 ноября

- Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин
Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2000 году в честь памяти о трех сестрах Мирабаль – политических активистках, убитых в Доминиканской Республике по приказу Рафаэля Трухильо 25 ноября 1960 года.

- День российского военного миротворца
В этот день в 1973 году в составе миротворческой операции на Ближнем Востоке приняла участие группа советских военнослужащих.

Какой церковный православный и народный праздник отмечают 25 ноября

- Иван Милостивый
День памяти Святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского. Традиционно в этот день женщины молятся Иоанну о послании лучшей милостивой судьбы для своего ребенка. В некоторых областях в данный праздник дарят подарки. Это считается доброй приметой.









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    На странице представлено расписание матчей ЧМ-2022, который проводится под эгидой ФИФА и результаты состоявшихся игр чемпионата мира в Катаре.

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