Какой праздник 26 ноября 2022. Какой церковный и народный праздник в России

В России и мире 26 ноября 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.



Какой праздник отмечают 26 ноября



- Всемирный день информации

В этот день в 1992 году впервые прошел всемирный форум, посвященный информатизации. Праздник отмечается с 1994 года.



- День Георгиевского креста

Приурочен к учреждению ордена Святого Георгия 26 ноября 1769 года.



- Международный день сапожника

Отмечается ежегодно 26 ноября сапожниками, башмачниками, мастерами по изготовлению, дизайну обуви, а также специалистами по ремонту.



Какой церковный православный и народный праздник отмечают 26 ноября



- Златоуст

День памяти святого Иоанна Златоуста - архиепископа Константинопольского. С этого дня морозы становились все сильнее, все живое замирало, растения засыпали, звери прятались в норы. С Иоанна начиналась так называемая «пельменная пора». Хозяйки делали фарш, и вся семья готовила любимое блюдо.