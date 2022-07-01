Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Разговоры о важном 28 ноября, цикл классных часов



Разговоры о важном 28 ноября, Символы России

С учебного года во всех школах и колледжах России каждый понедельник начинается с занятия «Разговоры о важном».

Темы классных часов «Разговоры о важном» в 2022 году


Ноябрь

7 ноября - День народного единства

14 ноября - Мы разные, мы вместе

21 ноября - День матери

28 ноября - Символы России

Материалы для классного часа «Разговоры о важном - Символы России» (сценарии, видеоролики, интерактивные задания, плакаты и инструкции) по классам (1-2, 3-4, 5, 6, 7, 8-9, 10-11, СПО) на официальном сайте: razgovor.edsoo.ru.

Сентябрь

5 сентября - День знаний

12 сентября - Наша страна - Россия

19 сентября - 165-летие со дня рождения К. Э. Циолковского

26 сентября - День пожилых людей

Октябрь

3 октября - День учителя

10 октября - День отца

17 октября - День музыки

24 октября - Россия - мировой лидер атомной отрасли









  • Какой праздник 28 ноября 2022. Какой церковный праздник в России
  • Гороскоп Близнецы на 26 ноября 2022. Самый правдивый гороскоп
  • Какой праздник 24 ноября 2022. Какой церковный праздник в России
  • Сколько дней отдыхаем в 2023 году. Выходные и праздники в 2023 году в Росси ...
    •




    Расписание матчей ЧМ 2022 по футболу в Катаре на сегодня

    Расписание матчей чемпионата мира по футболу 2022

    На странице представлено расписание матчей ЧМ-2022, который проводится под эгидой ФИФА и результаты состоявшихся игр чемпионата мира в Катаре.

    Расписание прямых трансляций ЧМ 2022 по футболу на ТВ в России, где смотреть в прямом эфире

    Расписание трансляций чемпионата мира по футболу 2022

    Прямые телетрансляции с чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре ведет федеральный канал Матч ТВ.

    Гран-при России по фигурному катанию 2022, 6-й этап, где смотреть трансляции, участники

    Гран-при России по фигурному катанию 2022

    С 26 по 27 ноября в Перми пройдет шестой этап Гран-при России 2022/2023 по фигурному катанию.

    Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 27 ноября

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    КХЛ 2022/2023. Расписание матчей / Календарь и результаты игр, где смотреть прямые трансляции 27 ноября

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ и результаты состоявшихся игр по хоккею.









    Результаты матчей чемпионата мира по футболу 2022, кто победил, как сыграли, какой счет
    Турнирная таблица матчей чемпионата мира по футболу 2022 на сегодня
    Разговоры о важном 28 ноября, цикл классных часов
    Фото массовой драки на матче Кубка России «Зенит» - «Спартак»
    Где находится Днепропетровск на карте Украины, карта Днепропетровска
    Сколько дней отдыхаем в 2023 году. Выходные и праздники в 2023 году в России
    Сколько дней до Нового года 2023, через сколько дней Новый год
    27 ноября - день чего, какой день 27 ноября 2022
    Уже вышедшие лучшие фильмы в 2022 году, самые кассовые фильмы
    Где находится Кривой Рог на карте Украины


    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru