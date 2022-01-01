Какой праздник 27 ноября 2022. Какой церковный праздник в России

В России и мире 27 ноября 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.



Какой праздник отмечают 27 ноября



- День матери

Учрежден Указом Президента РФ в 1998 году и отмечается в последнее воскресенье ноября.



- День морской пехоты

Учрежден Приказом Главнокомандующего ВМФ РФ в 1995 году и приурочен к формированию «полка морских солдат» 27 ноября 1705 года.



Какой церковный православный и народный праздник отмечают 27 ноября



- Заговенье (Филиппов день)

День памяти святого Филиппа, одного из двенадцати апостолов - учеников Иисуса Христа. Традиционно этот день празднуется на «широкую ногу». Со следующего дня начинается Рождественский пост длиною в 40 дней.