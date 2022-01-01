Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Какой праздник 27 ноября 2022. Какой церковный праздник в России



В России и мире 27 ноября 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.

Какой праздник отмечают 27 ноября

- День матери
Учрежден Указом Президента РФ в 1998 году и отмечается в последнее воскресенье ноября.

- День морской пехоты
Учрежден Приказом Главнокомандующего ВМФ РФ в 1995 году и приурочен к формированию «полка морских солдат» 27 ноября 1705 года.

Какой церковный православный и народный праздник отмечают 27 ноября

- Заговенье (Филиппов день)
День памяти святого Филиппа, одного из двенадцати апостолов - учеников Иисуса Христа. Традиционно этот день празднуется на «широкую ногу». Со следующего дня начинается Рождественский пост длиною в 40 дней.









  • Какой праздник 24 ноября 2022. Какой церковный праздник в России
  • Какой праздник 26 ноября 2022. Какой церковный и народный праздник в России
  • Какой праздник 25 ноября 2022. Какой церковный и народный праздник в России
  • Какой праздник 23 ноября 2022. Какой церковный праздник в России
  • Какой праздник 22 ноября 2022. Какой церковный праздник в России
    •




    Расписание матчей ЧМ 2022 по футболу в Катаре на сегодня

    Расписание матчей чемпионата мира по футболу 2022

    На странице представлено расписание матчей ЧМ-2022, который проводится под эгидой ФИФА и результаты состоявшихся игр чемпионата мира в Катаре.

    Расписание прямых трансляций ЧМ 2022 по футболу на ТВ в России, где смотреть в прямом эфире

    Расписание трансляций чемпионата мира по футболу 2022

    Прямые телетрансляции с чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре ведет федеральный канал Матч ТВ.

    КХЛ 2022/2023. Расписание матчей / Календарь и результаты игр, где смотреть прямые трансляции 26 ноября

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 26 ноября

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Кубок Первого канала по хоккею 2022. Расписание матчей, участники

    Кубок Первого канала по хоккею 2022

    Кубок Первого канала по хоккею, пройдет с 15 по 18 декабря 2022 года в Санкт-Петербурге на «СКА Арене».









    Какой праздник 27 ноября 2022. Какой церковный праздник в России
    Турнирная таблица чемпионата мира по футболу 2022 на сегодня
    Результаты матчей чемпионата мира по футболу 2022, кто победил, как сыграли, какой счет
    26 ноября - какой знак зодиака, праздник, день недели и года, какая луна
    Статистика коронавируса на 26 ноября 2022
    Какие компании и бренды ушли из России на сегодня 26 ноября 2022
    Курс евро ЦБ РФ на 26 ноября 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 26 ноября 2022. Курс доллара к рублю Центробанка
    Разговоры о важном 28 ноября, тема классного часа
    Где находится Крымск на карте Краснодарского края


    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru