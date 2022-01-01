Тайны следствия 21 и 22 сезон, дата выхода сериала на Россия 1

С ноября 2022 года на Россия 1 - продолжение детективного сериала о жизни Марии Швецовой (Анна Ковальчук), которая служит старшим следователем по особо важным делам и пытается совместить работу и личную жизнь.
Тайны следствия 21
Количество новых серий 21 сезона: 8 (4 фильма).
Премьера новых серий 21 сезона: 28 ноября 2022 года в 21:20.
28.11 - «Кукловод»
29.11 - «Человек из ниоткуда»
30.11 - «Насыщенная жизнь студентки Королевой»
01.12 - «Чужое счастье»
Тайны следствия 22
Количество серий 22 сезона: 24 (12 фильмов).
Премьера: 5 декабря 2022 года в 21:20.
В ролях: Анна Ковальчук, Игорь Николаев, Александр Новиков, Вячеслав Захаров и др.
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