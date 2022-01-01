Тайны следствия 21 и 22 сезон, дата выхода сериала на Россия 1

С ноября 2022 года на Россия 1 - продолжение детективного сериала о жизни Марии Швецовой (Анна Ковальчук), которая служит старшим следователем по особо важным делам и пытается совместить работу и личную жизнь.



Тайны следствия 21



Количество новых серий 21 сезона: 8 (4 фильма).



Премьера новых серий 21 сезона: 28 ноября 2022 года в 21:20.



28.11 - «Кукловод»



29.11 - «Человек из ниоткуда»



30.11 - «Насыщенная жизнь студентки Королевой»



01.12 - «Чужое счастье»



Тайны следствия 22



Количество серий 22 сезона: 24 (12 фильмов).



Премьера: 5 декабря 2022 года в 21:20.



В ролях: Анна Ковальчук, Игорь Николаев, Александр Новиков, Вячеслав Захаров и др.



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