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Тайны следствия 22 сезон: сколько серий



С ноября 2022 года на Россия 1 - продолжение детективного сериала о жизни Марии Швецовой (Анна Ковальчук), которая служит старшим следователем по особо важным делам и пытается совместить работу и личную жизнь.

Тайны следствия 21

Количество новых серий 21 сезона: 8 (4 фильма).

Премьера новых серий 21 сезона: 28 ноября 2022 года в 21:20.

28.11 - «Кукловод»

29.11 - «Человек из ниоткуда»

30.11 - «Насыщенная жизнь студентки Королевой»

01.12 - «Чужое счастье»

Тайны следствия 22: сколько серий

Количество серий 22 сезона: 24 (12 фильмов).

Премьера: 5 декабря 2022 года в 21:20.

В ролях: Анна Ковальчук, Игорь Николаев, Александр Новиков, Вячеслав Захаров и др.

Рейтинг Кинопоиска: 7.2









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