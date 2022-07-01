Какой праздник 28 ноября 2022. Какой церковный праздник в России

В России и мире 28 ноября 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.



Какой праздник отмечают 28 ноября



- Киберпонедельник

Понедельник, который наступает после Черной пятницы (дня скидок и распродаж) и является её продолжением, но уже не в обычных магазинах, а в сети Интернет.



- Всемирный день сострадания

Инициатором этого праздника выступил индийский поэт, журналист и общественный деятель – Притиш Нанди. Впервые День сострадания отмечался в 2012 году.



Какой церковный православный и народный праздник отмечают 28 ноября



- Гурьев день

День памяти мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива. В этот праздник обращаются к святому Гурию с просьбой об избавлении от зубной боли.



- Рождественский пост - 1 день. Продолжительность поста - 40 дней.