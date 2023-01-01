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Какой по гороскопу 2023 год, год какого животного по восточному календарю



Текущий 2023 год является годом Черного Водяного Кролика (Кота, Зайца). Год по прогнозам астрологов будет спокойнее и продуктивнее предыдущего.

Кролик - существо мягкое, ласковое и нежное. Отличается добротой, уживчивостью, хозяйственностью и стремлением к равновесию.

Чтобы в квартире царила гармония, семейная идиллия, фигурку кролика белого цвета следует поставить на подоконник. Кролик с морковкой в лапках — это символ удачи в бизнесе.

Цвета года

Черный, белый, синий, голубой и оттенки этих цветов.

Каим будет год Кролика для знаков зодиака

С большой вероятностью можно сказать, что для многих знаков год Черного Водяного Кролика пройдет спокойно. Год Кролика сулит добро, романтику, общение, семейное счастье. Стоит ожидать временных трудностей, но для всех знаков зодиака год приготовил много ярких событий.

Восточный календарь по годам животных

2022 - Тигр
2023 - Кролик
2024 - Дракон
2025 - Змея
2026 - Лошадь
2027 - Овца
2028 - Обезьяна
2029 - Петух
2030 - Собака
2031 - Свинья









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