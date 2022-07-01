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Фото массовой драки на матче Кубка России «Зенит» - «Спартак»



Днепропетровск на карте Украины

Днепропетровск на карте Украины

В матче Кубка России по футболу, который состоялся 27 ноября 2022 года в Санкт-Петербурге, футболисты «Зенита» и «Спартака» устроили массовую драку.

Драка произошла после завершения основного времени. Все началось с конфликта нападающего «Спартака» Квинси Промеса и полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса. В итоге в потасовке участвовали основные и запасные игроки обеих команд.

После драки судья Владимир Москалев показал шесть красных карточек. У «Зенита» были удалены Малком, Вильмар Барриос и Родригао, у «Спартака» - Александр Соболев, Александр Селихов и Шамар Николсон.









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