На странице рассказывается о приметах на 29 ноября 2022 года. Что нельзя делать в этот день.
Что нельзя делать 29 ноября 2022
- Не рекомендуется много говорить, кого-то обсуждая.
- Не стоит сидеть весь день дома, надо сходить в гости и поговорить по душам.
- Не стоит 29 ноября игнорировать подсказки внутреннего голоса.
- Ни в коем случае нельзя, даже случайно, надевать вещи наизнанку, иначе отвернется удача.
- Нельзя даже непродолжительное время ходить в одном носке или ботинке.
- Не разрешается смотреть на себя подолгу в зеркало и надевать красные вещи.
- Нельзя 29 ноября разговаривать с кем-либо через порог.
- В этот день стоит прислушиваться к советам только близких родственников и любимых.