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Что нельзя делать 29 ноября 2022



На странице рассказывается о приметах на 29 ноября 2022 года. Что нельзя делать в этот день.

Что нельзя делать 29 ноября 2022

- Не рекомендуется много говорить, кого-то обсуждая.

- Не стоит сидеть весь день дома, надо сходить в гости и поговорить по душам.

- Не стоит 29 ноября игнорировать подсказки внутреннего голоса.

- Ни в коем случае нельзя, даже случайно, надевать вещи наизнанку, иначе отвернется удача.

- Нельзя даже непродолжительное время ходить в одном носке или ботинке.

- Не разрешается смотреть на себя подолгу в зеркало и надевать красные вещи.

- Нельзя 29 ноября разговаривать с кем-либо через порог.

- В этот день стоит прислушиваться к советам только близких родственников и любимых.









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