На странице рассказывается о приметах на 29 ноября 2022 года. Что нельзя делать в этот день.



Что нельзя делать 29 ноября 2022



- Не рекомендуется много говорить, кого-то обсуждая.



- Не стоит сидеть весь день дома, надо сходить в гости и поговорить по душам.



- Не стоит 29 ноября игнорировать подсказки внутреннего голоса.



- Ни в коем случае нельзя, даже случайно, надевать вещи наизнанку, иначе отвернется удача.



- Нельзя даже непродолжительное время ходить в одном носке или ботинке.



- Не разрешается смотреть на себя подолгу в зеркало и надевать красные вещи.



- Нельзя 29 ноября разговаривать с кем-либо через порог.



- В этот день стоит прислушиваться к советам только близких родственников и любимых.