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Мексиканский боксер Сауль Альварес: Пусть Месси молится богу, чтобы я его не нашел!



Лионель Месси

После матча сборных Аргентины и Мексики на чемпионате мира по футболу 2022 в Катаре, который завершился со счетом 2:0 в пользу аргентинских футболистов, капитан команды Лионель Месси обменялся футболками с одним из игроков команды-соперника.

После этого в Сети появилось видео из раздевалки сборной Аргентины, на котором видно, что Лионель бросил футболку Мексики на пол, а потом и вовсе откинул ее ногой. Эта ситуация возмутила профессионального мексиканского боксера, действующего абсолютного чемпиона мира Сауля Альвареса. Он заявил, что Месси «вытер пол футболкой сборной Мексики и флагом страны».

«Пусть молится богу, чтобы я его не нашел!» - написал Альварес в своем Твиттере.









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