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Разговоры о важном 5 декабря, Волонтеры России, цикл внеурочных занятий



Разговоры о важном 5 декабря, Волонтеры России

С учебного года во всех школах и колледжах России каждый понедельник начинается с занятия «Разговоры о важном».

Темы классных часов Разговоры о важном в 2022 году


Декабрь

5 декабря - Волонтеры России

Материалы для классного часа «Разговоры о важном - Волонтеры России» (сценарии, видеоролики, интерактивные задания, плакаты и инструкции) по классам (1-2, 3-4, 5, 6, 7, 8-9, 10-11, СПО) на официальном сайте: razgovor.edsoo.ru.

Сентябрь

5 сентября - День знаний

12 сентября - Наша страна - Россия

19 сентября - 165-летие со дня рождения К. Э. Циолковского

26 сентября - День пожилых людей

Октябрь

3 октября - День учителя

10 октября - День отца

17 октября - День музыки

24 октября - Россия - мировой лидер атомной отрасли

Ноябрь

7 ноября - День народного единства

14 ноября - Мы разные, мы вместе

21 ноября - День матери

28 ноября - Символы России









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    Расписание трансляций ЧМ 2022 по футболу на ТВ в России

    Расписание трансляций чемпионата мира по футболу 2022

    Прямые телетрансляции с чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре ведет федеральный канал Матч ТВ.

    КХЛ 2022/2023. Расписание матчей / Календарь игр, где смотреть прямые трансляции 28 ноября

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.

    Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 28 ноября

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Расписание матчей 28 ноября чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре

    Расписание матчей чемпионата мира по футболу 2022

    На странице представлено расписание матчей ЧМ-2022 на 28 ноября, который проводится под эгидой ФИФА, расписание трансляций и время начала игр чемпионата мира в Катаре.

    Расписание первого этапа Кубка мира по биатлону 2022/2023 в Контиолахти

    Кубок мира по биатлону 2022, 2023

    С 29 ноября по 4 декабря в Контиолахти пройдет первый этап Кубка мира по биатлону сезона 2022/2023. На странице представлено расписание соревнований в Финляндии.









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