Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Какой праздник 29 ноября 2022. Какой церковный праздник в России



В России и мире 29 ноября 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.

Какой праздник отмечают 29 ноября

- Международный день солидарности с палестинским народом
Учрежден Генеральной Ассамблей ООН в 1978 году и связан с принятием 26 ноября 1947 года решения касательно раздела Палестины на два государства: арабское и еврейское.

Какой церковный православный и народный праздник отмечают 29 ноября

- Матвеев день
День памяти апостола и евангелиста Матфея. В этот народный праздник принято ходить в гости. Несмотря на то, что он приходится на Рождественский пост, и на столах стоит только дозволенная пища, это не мешает разговорам и приятным посиделкам.

- Рождественский пост - 2 день. Продолжительность поста - 40 дней.









  • 27 ноября - день чего, какой день 27 ноября 2022
  • Какой праздник 28 ноября 2022. Какой церковный праздник в России
  • Какой праздник 25 ноября 2022. Какой церковный и народный праздник в России
  • Какой праздник 24 ноября 2022. Какой церковный праздник в России
  • Какой праздник 23 ноября 2022. Какой церковный праздник в России
    •




    Расписание трансляций ЧМ 2022 по футболу на ТВ в России

    Расписание трансляций чемпионата мира по футболу 2022

    Прямые телетрансляции с чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре ведет федеральный канал Матч ТВ.

    КХЛ 2022/2023. Расписание матчей / Календарь игр, где смотреть прямые трансляции 28 ноября

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.

    Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 28 ноября

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Расписание матчей 28 ноября чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре

    Расписание матчей чемпионата мира по футболу 2022

    На странице представлено расписание матчей ЧМ-2022 на 28 ноября, который проводится под эгидой ФИФА, расписание трансляций и время начала игр чемпионата мира в Катаре.

    Расписание первого этапа Кубка мира по биатлону 2022/2023 в Контиолахти

    Кубок мира по биатлону 2022, 2023

    С 29 ноября по 4 декабря в Контиолахти пройдет первый этап Кубка мира по биатлону сезона 2022/2023. На странице представлено расписание соревнований в Финляндии.









    Какой праздник 29 ноября 2022. Какой церковный праздник в России
    Разговоры о важном 5 декабря, Волонтеры России, цикл внеурочных занятий
    Курс евро ЦБ РФ на 29 ноября 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 29 ноября 2022. Курс доллара к рублю Центробанка
    Мексиканский боксер Сауль Альварес: Пусть Месси молится богу, чтобы я его не нашел!
    28 ноября - какой знак зодиака, праздник, день недели и года, какая луна
    Какие компании и бренды ушли из России на сегодня 28 ноября 2022
    Турнирная таблица на 28 ноября чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре
    Результаты матчей 28 ноября чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре
    Что нельзя делать 29 ноября 2022


    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru