В России и мире 29 ноября 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.



Какой праздник отмечают 29 ноября



- Международный день солидарности с палестинским народом

Учрежден Генеральной Ассамблей ООН в 1978 году и связан с принятием 26 ноября 1947 года решения касательно раздела Палестины на два государства: арабское и еврейское.



Какой церковный православный и народный праздник отмечают 29 ноября



- Матвеев день

День памяти апостола и евангелиста Матфея. В этот народный праздник принято ходить в гости. Несмотря на то, что он приходится на Рождественский пост, и на столах стоит только дозволенная пища, это не мешает разговорам и приятным посиделкам.



- Рождественский пост - 2 день. Продолжительность поста - 40 дней.