В России и мире 30 ноября 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.



Какой праздник отмечают 30 ноября



- Международный день защиты информации

Учрежден Ассоциацией компьютерного оборудования в 1988 году.



- Всемирный день домашних животных

Идея проведения этого актуального в наши дни праздника впервые прозвучала еще в 1931 году, на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы в Италии. Отмечается ежегодно 30 ноября.



Какой церковный православный и народный праздник отмечают 30 ноября



- Григорий Зимоуказатель

День памяти святителя Григория чудотворца, епископа Неокесарийского. Традиционно в этот день люди «закатывают зиму» – кувыркаются в снегу. Многие катали колеса и смотрели, какая будет зима. Если катится далеко, то холодная и морозная, если часто падает, то будет зачастую сменяться оттепелью.



- Рождественский пост - 3 день. Продолжительность поста - 40 дней.