В России и мире 1 декабря 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.



Какой праздник отмечают 1 декабря



- Всемирный день борьбы со СПИДом

Учрежден Всемирной организацией здравоохранения в 1988 году.



- Всероссийский день хоккея

Праздник отмечется по инициативе президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка с 2007 года.



Какой церковный православный и народный праздник отмечают 1 декабря



- Платон и Роман Зимоуказатели

День памяти мученика Платона Анкирского, мучеников Романа, диакона, и отрока Варула. По древней традиции, если в семье ощущается недостаток денег, то в этот праздник нужно обязательно помолиться святым мученикам Платону и Роману о материальном достатке.



- Рождественский пост - 4 день. Продолжительность поста - 40 дней.