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Какой праздник 1 декабря 2022. Какой церковный праздник в России



В России и мире 1 декабря 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.

Какой праздник отмечают 1 декабря

- Всемирный день борьбы со СПИДом
Учрежден Всемирной организацией здравоохранения в 1988 году.

- Всероссийский день хоккея
Праздник отмечется по инициативе президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка с 2007 года.

Какой церковный православный и народный праздник отмечают 1 декабря

- Платон и Роман Зимоуказатели
День памяти мученика Платона Анкирского, мучеников Романа, диакона, и отрока Варула. По древней традиции, если в семье ощущается недостаток денег, то в этот праздник нужно обязательно помолиться святым мученикам Платону и Роману о материальном достатке.

- Рождественский пост - 4 день. Продолжительность поста - 40 дней.









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