В России и мире 2 декабря 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.



Какой праздник отмечают 2 декабря



- День банковского работника России

Приурочен к принятию закона «О Центральном Банке РСФСР» 2 декабря 1990 года.



- Международный день борьбы за отмену рабства

Приурочен к принятию Генеральной Ассамблеей ООН Конвенции о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами 2.12.1949.



Какой церковный православный и народный праздник отмечают 2 декабря



- Авдей Радетель

День памяти одного из 12 малых пророков – Авдия. В этот праздник проводится обряд «запирания» жилища от нечистой силы. Для этого нужно пройти по всему дому, постукивая по косякам дверей и рамам окон обухом топора. Если топора не оказалось под рукой, подойдет серп.



- Рождественский пост - 5 день. Продолжительность поста - 40 дней.