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Фигурное катание, чемпионат России по прыжкам, расписание, состав команд, где смотреть трансляции



С 3 по 4 декабря 2022 года в Санкт-петербурге пройдет прыжковый турнир в фигурном катании - Чемпионат России по прыжкам.

Чемпионат России по прыжкам 2022, фигурное катание, расписание


3 декабря, суббота

12:30 Личный турнир, отборочный раунд

17:00 Жеребьевка

4 декабря, воскресенье

14:00 Командный турнир

16:45 Личный турнир, финал

Время начала соревнований - московское.

Состав команд Плющенко, Мишина и Тутберидзе


Команда Евгения Плющенко

Софья Муравьева
Вероника Жилина
Софья Титова
Никита Сарновский

Команда Алексея Мишина

Елизавета Туктамышева
Михаил Коляда
Евгений Семененко
Глеб Лутфуллин

Команда Этери Тутберидзе

Камила Валиева
Софья Акатьева
Алиса Двоеглазова
Арсений Федотов
Евгения Тарасова - Владимир Морозов

Где смотреть прямую трансляцию


Прямую трансляцию с прыжкового турнира в фигурном катании будет вести Первый канал. 4 декабря запланирован эфир с 15:15 до 18:05 по московскому времени.









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