Какой праздник 3 декабря 2022. Какой церковный праздник в России



В России и мире 3 декабря 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.



Какой праздник отмечают 3 декабря



- День Неизвестного солдата

Учрежден Федеральным законом РФ в 2014 году. 3 декабря 1966 г., в честь победы над фашистской Германией под Москвой, из него были перенесены останки неизвестного бойца и с почестями захоронены в Александровском саду.



- День юриста

Учрежден Указом Президента РФ в 2008 году и приурочен к принятию 3 декабря 1864 года законов и уставов суда, ставших основой судебной реформы.



- Международный день инвалидов

Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1992 году. В этот день в 1982 году прошло 90-е пленарное заседание, на котором подводились итоги работы в рамках Международного года инвалидов.



Какой церковный православный и народный праздник отмечают 3 декабря



- День Прокла

День памяти святителя Прокла Константинопольского, патриарха. В этот народный праздник принято проклинать темные силы. Это мешает им выбраться из-под земли, где они прячутся от мороза, и навредить любому живому существу на земле.



- Рождественский пост - 6 день. Продолжительность поста - 40 дней.



















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