В России и мире 4 декабря 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.



Какой праздник отмечают 4 декабря



- День заказов подарков и написания писем Деду Морозу

Обычно именно 4 декабря во многих странах мира почтамты начинают предоставлять услуги по отправке писем Деду Морозу.



- День информатики в России

В этот день в 1948 году Государственный комитет Совета министров СССР по внедрению передовой техники в народное хозяйство зарегистрировал изобретение на полупроводниках – М1. Эта ЭВМ могла проводить до 20 операций в секунду.



Какой церковный православный и народный праздник отмечают 4 декабря



- Введенье

Посвящен введению Марии (матери Иисуса Христа) родителями в Иерусалимский храм с целью посвящению Богу. В народе 4 декабря считается настоящим началом зимы. По поверью, в этот день сама госпожа Зима катается по улицам на санях, заглядывая в окна и оставляя на стеклах морозные расписные рисунки.



- Рождественский пост - 7 день. Продолжительность поста - 40 дней.