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Какой праздник 4 декабря 2022. Какой церковный праздник в России



В России и мире 4 декабря 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.

Какой праздник отмечают 4 декабря

- День заказов подарков и написания писем Деду Морозу
Обычно именно 4 декабря во многих странах мира почтамты начинают предоставлять услуги по отправке писем Деду Морозу.

- День информатики в России
В этот день в 1948 году Государственный комитет Совета министров СССР по внедрению передовой техники в народное хозяйство зарегистрировал изобретение на полупроводниках – М1. Эта ЭВМ могла проводить до 20 операций в секунду.

Какой церковный православный и народный праздник отмечают 4 декабря

- Введенье
Посвящен введению Марии (матери Иисуса Христа) родителями в Иерусалимский храм с целью посвящению Богу. В народе 4 декабря считается настоящим началом зимы. По поверью, в этот день сама госпожа Зима катается по улицам на санях, заглядывая в окна и оставляя на стеклах морозные расписные рисунки.

- Рождественский пост - 7 день. Продолжительность поста - 40 дней.









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