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Какой праздник 5 декабря 2022. Какой церковный праздник в России



В России и мире 5 декабря 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.

Какой праздник отмечают 5 декабря

- Международный день добровольцев
Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1985 году.

- Всемирный день почв
Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2013 году.

Какой церковный православный и народный праздник отмечают 5 декабря

- Прокопьев день
День памяти мученика Прокопия, чтеца. По традиции жители сел и деревень посвящают этот день дорогам. Если к тому времени выпало много снега, их расчищают. Если его нет, то расставляют вехи для обозначения дорог. Делается это для того, чтобы путники не сбились с тропы, когда ее занесет снегом.

- Рождественский пост - 8 день. Продолжительность поста - 40 дней.









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