В России и мире 5 декабря 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.



Какой праздник отмечают 5 декабря



- Международный день добровольцев

Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1985 году.



- Всемирный день почв

Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2013 году.



Какой церковный православный и народный праздник отмечают 5 декабря



- Прокопьев день

День памяти мученика Прокопия, чтеца. По традиции жители сел и деревень посвящают этот день дорогам. Если к тому времени выпало много снега, их расчищают. Если его нет, то расставляют вехи для обозначения дорог. Делается это для того, чтобы путники не сбились с тропы, когда ее занесет снегом.



- Рождественский пост - 8 день. Продолжительность поста - 40 дней.