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Какой праздник 6 декабря 2022. Какой церковный праздник в России



В России и мире 6 декабря 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.

Какой праздник отмечают 6 декабря

- День подразделений по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ
Учрежден Приказом министра МВД в 2016 году.

Какой церковный православный и народный праздник отмечают 6 декабря

- Митрофанов день
День памяти cвятителя Митрофана (в схиме Макария), епископа Воронежского. День «установления санного пути» (слой снега в несколько сантиметров) всегда отмечается ездой на санях. На столы в этот праздник принято ставить пироги и свежесваренное пиво.

- День памяти великого князя Александра Невского
Главные сражения, выигранные князем - битва на Неве со шведами в 1240 году и Ледовое побоище с немецкими рыцарями на Чудском озере в 1242 году.

- Рождественский пост - 9 день. Продолжительность поста - 40 дней.









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    Расписание трансляций чемпионата мира ЧМ по футболу 2022 на ТВ

    Расписание трансляций чемпионата мира по футболу 2022

    Прямые телетрансляции с чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре ведет федеральный канал Матч ТВ.

    Расписание четвертьфинальных матчей ЧМ-2022 по футболу

    Расписание матчей чемпионата мира по футболу 2022

    На странице представлено расписание матчей ЧМ-2022 по футболу, который проводится под эгидой ФИФА и время начала игр чемпионата мира в Катаре.

    Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 6 декабря

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    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    КХЛ 2022/2023. Расписание матчей / Календарь игр, где смотреть прямые трансляции 6 декабря

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    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.

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