В России и мире 6 декабря 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.



Какой праздник отмечают 6 декабря



- День подразделений по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ

Учрежден Приказом министра МВД в 2016 году.



Какой церковный православный и народный праздник отмечают 6 декабря



- Митрофанов день

День памяти cвятителя Митрофана (в схиме Макария), епископа Воронежского. День «установления санного пути» (слой снега в несколько сантиметров) всегда отмечается ездой на санях. На столы в этот праздник принято ставить пироги и свежесваренное пиво.



- День памяти великого князя Александра Невского

Главные сражения, выигранные князем - битва на Неве со шведами в 1240 году и Ледовое побоище с немецкими рыцарями на Чудском озере в 1242 году.



- Рождественский пост - 9 день. Продолжительность поста - 40 дней.