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Какой праздник 9 декабря 2022. Какой церковный праздник в России



В России и мире 9 декабря 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.

Какой праздник отмечают 9 декабря


День Героев Отечества

Учрежден в 2007 году и приурочен к учреждению 9 декабря 1769 года указом Екатерины II ордена Святого Георгия Победоносца – высшей воинской награды.

Международный день борьбы против коррупции

Учрежден резолюция Генеральной Ассамблеи ООН в 2003 году. С 9 декабря 2003 года Конвенция против коррупции была открыта для подписания всеми странами-участницами.

Какой церковный православный и народный праздник отмечают 9 декабря


Егорий Осенний (Юрьев день)

Приурочен к годовщине освящения собора великомученика Георгия Победоносца в Киеве. По традиции в этот день, если человека впереди ждала дальняя дорога, необходимо было отслужить молебен о благополучном завершении пути. Также считалось важным вернуть все долги, иначе всю жизнь будешь должен.

Другие названия - Юрьев день, Юрий холодный, Юрий осенний, Егорий зимний, Егорий холодный, Егорьев день, Георгий Победоносец.

- Рождественский пост - 12 день. Продолжительность поста - 40 дней.









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    Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 9 декабря

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    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Расписание третьего этапа Кубка России по лыжным гонкам 2022/2023

    Кубок России по лыжным гонкам 2022, 2023

    С 10 по 13 декабря в Пермском крае (Чусовой) пройдет третий этап Кубка России по лыжным гонкам сезона 2022/2023.

    Расписание третьего этапа Кубка России по биатлону 2022/2023 в Тюмени

    Кубок России по биатлону 2022 Тюмень

    С 8 по 11 декабря в Тюмени пройдет третий этап Кубка России по биатлону сезона 2022/2023. На странице представлено расписание соревнований.

    Расписание второго этапа Кубка мира по биатлону 2022/2023 в Хохфильцене

    Кубок мира по биатлону 2022, 2023

    С 8 по 11 декабря в Хохфильцене пройдет второй этап Кубка мира по биатлону сезона 2022/2023. На странице представлено расписание соревнований в Австрии.

    Кубок Первого канала по хоккею 2022. Расписание матчей, участники

    Кубок Первого канала по хоккею 2022

    Кубок Первого канала по хоккею, пройдет с 15 по 18 декабря 2022 года в Санкт-Петербурге на «СКА Арене».









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