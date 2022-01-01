Какой праздник 9 декабря 2022. Какой церковный праздник в России

В России и мире 9 декабря 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.





Какой праздник отмечают 9 декабря



День Героев Отечества



Учрежден в 2007 году и приурочен к учреждению 9 декабря 1769 года указом Екатерины II ордена Святого Георгия Победоносца – высшей воинской награды.



Международный день борьбы против коррупции



Учрежден резолюция Генеральной Ассамблеи ООН в 2003 году. С 9 декабря 2003 года Конвенция против коррупции была открыта для подписания всеми странами-участницами.





Какой церковный православный и народный праздник отмечают 9 декабря



Егорий Осенний (Юрьев день)



Приурочен к годовщине освящения собора великомученика Георгия Победоносца в Киеве. По традиции в этот день, если человека впереди ждала дальняя дорога, необходимо было отслужить молебен о благополучном завершении пути. Также считалось важным вернуть все долги, иначе всю жизнь будешь должен.



Другие названия - Юрьев день, Юрий холодный, Юрий осенний, Егорий зимний, Егорий холодный, Егорьев день, Георгий Победоносец.



- Рождественский пост - 12 день. Продолжительность поста - 40 дней.