Какой праздник 9 декабря 2022. Какой церковный праздник в России

В России и мире 9 декабря 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.
Какой праздник отмечают 9 декабря
День Героев Отечества
Учрежден в 2007 году и приурочен к учреждению 9 декабря 1769 года указом Екатерины II ордена Святого Георгия Победоносца – высшей воинской награды.
Международный день борьбы против коррупции
Учрежден резолюция Генеральной Ассамблеи ООН в 2003 году. С 9 декабря 2003 года Конвенция против коррупции была открыта для подписания всеми странами-участницами.
Какой церковный православный и народный праздник отмечают 9 декабря
Егорий Осенний (Юрьев день)
Приурочен к годовщине освящения собора великомученика Георгия Победоносца в Киеве. По традиции в этот день, если человека впереди ждала дальняя дорога, необходимо было отслужить молебен о благополучном завершении пути. Также считалось важным вернуть все долги, иначе всю жизнь будешь должен.
Другие названия - Юрьев день, Юрий холодный, Юрий осенний, Егорий зимний, Егорий холодный, Егорьев день, Георгий Победоносец.
- Рождественский пост - 12 день. Продолжительность поста - 40 дней.