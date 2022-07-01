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Какой праздник 10 декабря 2022, церковный и народный - День прав человека, Знамение



В России 10 декабря 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.

Какой праздник 10 декабря

- День прав человека
Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1950 году и приурочен к принятию Всеобщей декларации прав человека 10 декабря 1948 года.

- Международный день прав животных
Учрежден в 1998 году и приурочен к принятию Всеобщей декларации прав человека.

- Всемирный день футбола
В честь праздника проводится множество футбольных матчей самого разного уровня и масштаба.

Церковный православный и народный праздник 10 декабря

- Знамение
Почитание иконы Божией Матери «Знамение». В этот день знающие и умеющие читать знамения люди очень внимательно прислушиваются и присматриваются ко всему вокруг в ожидании очередного предзнаменования.

- Рождественский пост - 13 день. Продолжительность поста - 40 дней.









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