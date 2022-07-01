Какой праздник 10 декабря 2022, церковный и народный - День прав человека, Знамение

В России 10 декабря 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.



Какой праздник 10 декабря



- День прав человека

Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1950 году и приурочен к принятию Всеобщей декларации прав человека 10 декабря 1948 года.



- Международный день прав животных

Учрежден в 1998 году и приурочен к принятию Всеобщей декларации прав человека.



- Всемирный день футбола

В честь праздника проводится множество футбольных матчей самого разного уровня и масштаба.



Церковный православный и народный праздник 10 декабря



- Знамение

Почитание иконы Божией Матери «Знамение». В этот день знающие и умеющие читать знамения люди очень внимательно прислушиваются и присматриваются ко всему вокруг в ожидании очередного предзнаменования.



- Рождественский пост - 13 день. Продолжительность поста - 40 дней.