Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Турецкий сериал Ветреный: сколько серий и сезонов



Турецкий сериал «Ветреный» - это страстная история любви современных Ромео и Джульетты по-турецки, которые стали заложниками борьбы двух влиятельных кланов.

Сколько серий в сериале Ветреный

Премьера сериала состоялась в Турции на телеканале ATV 15 марта 2019 года. Заключительная серия вышла в эфир 25 апреля 2021 года. Всего за три сезона было снято 69 серий (длина каждой серии - 150 минут).

1-й сезон: 12 серий.

2-й сезон: 26 серий.

3-й сезон: 31 серия.

В России сериал «Ветреный» показывается по телеканалу «Домашний». Хронометраж серий на российском телевидении отличается от оригинального и составляет 41-44 минуты.

1-й сезон: 1 - 44 серии.

2-й сезон: 45 - 76 серии (на 11 декабря 2022 года).

Жанр - драма, мелодрама.

Страна - Турция.

Режиссеры - Али Ильхан, Барыш Йош, Джем Карджи.

В главных голях - Акын Акынозю, Эбру Шахин, Айда Аксель, Серхат Тутумлуэр.









  • Домашний 10 декабря. Во сколько сегодня Ветреный
  • Программа СТС на 5 декабря. Во сколько сериал Гости из прошлого
  • Программа ТНТ на 5 декабря. Во сколько сериал Полицейский с Рублевки
  • Программа Домашний на 4 декабря. Во сколько сериал Ветреный
  • Тайны следствия 21 и 22 сезон, дата выхода сериала на Россия 1
    •




    Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 10 декабря

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Расписание четвертьфинальных матчей ЧМ-2022 по футболу

    Расписание матчей чемпионата мира по футболу 2022

    На странице представлено расписание матчей ЧМ-2022 по футболу, который проводится под эгидой ФИФА и время начала игр чемпионата мира в Катаре.

    Хоккей для детей: с какого возраста и какую секцию выбрать

    Хоккей для детей

    Если вы хотите, чтобы ваш ребенок был физически развит, вынослив и трудолюбив, то занятия хоккеем подойдут для этого наилучшим образом.

    КХЛ 2022/2023. Расписание матчей / Календарь игр, где смотреть прямые трансляции

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.

    Расписание третьего этапа Кубка России по лыжным гонкам 2022/2023

    Кубок России по лыжным гонкам 2022, 2023

    С 10 по 13 декабря в Пермском крае (Чусовой) пройдет третий этап Кубка России по лыжным гонкам сезона 2022/2023.









    Где находится Красный Лиман на карте ДНР, Донецкой области
    Какой праздник 11 декабря 2022, церковный и народный - Международный день гор, Сойкин день
    Турецкий сериал Ветреный: сколько серий и сезонов
    Сколько дней до Нового года 2023, сколько дней отдыхаем на Новый год
    10 декабря - какой знак зодиака, праздник, день недели и года, какая луна
    Разговоры о важном 12 декабря 2022, День Конституции, тема классного часа
    Результаты матчей чемпионата мира по футболу 2022 на сегодня
    Курс евро ЦБ РФ на 10 декабря 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 10 декабря 2022. Курс доллара к рублю Центробанка
    Статистика коронавируса на 9 декабря 2022


    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru