Турецкий сериал «Ветреный» - это страстная история любви современных Ромео и Джульетты по-турецки, которые стали заложниками борьбы двух влиятельных кланов.



Сколько серий в сериале Ветреный



Премьера сериала состоялась в Турции на телеканале ATV 15 марта 2019 года. Заключительная серия вышла в эфир 25 апреля 2021 года. Всего за три сезона было снято 69 серий (длина каждой серии - 150 минут).



1-й сезон: 12 серий.



2-й сезон: 26 серий.



3-й сезон: 31 серия.



В России сериал «Ветреный» показывается по телеканалу «Домашний». Хронометраж серий на российском телевидении отличается от оригинального и составляет 41-44 минуты.



1-й сезон: 1 - 44 серии.



2-й сезон: 45 - 76 серии (на 11 декабря 2022 года).



Жанр - драма, мелодрама.



Страна - Турция.



Режиссеры - Али Ильхан, Барыш Йош, Джем Карджи.



В главных голях - Акын Акынозю, Эбру Шахин, Айда Аксель, Серхат Тутумлуэр.