В России 11 декабря 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.
Какой праздник 11 декабря
- Международный день гор
Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2003 году.
- Международный день танго
В этот день в 1887 году родился знаменитый во всей Латинской Америке и за ее пределами певец, композитор и актер Карлос Гардель.
Церковный православный и народный праздник 11 декабря
- Сойкин день
День памяти мученика Иринарха Севастийского и святых семи жен. В народе сойку называли «вещуньей». По ее крылышкам предсказывали свое будущее. Также в Сойкин день гадали на монетах. Для этого брали несколько штук и бросали в сугроб, а затем по одной доставали. Если первая найденная монетка оказывалась самой крупной из брошенных, то верили в то, что человеку обязательно улыбнется удача.
- Рождественский пост - 14 день. Продолжительность поста - 40 дней.