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Какой праздник 11 декабря 2022, какой сегодня церковный и народный праздник в России



В России 11 декабря 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.

Какой праздник 11 декабря

- Международный день гор
Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2003 году.

- Международный день танго
В этот день в 1887 году родился знаменитый во всей Латинской Америке и за ее пределами певец, композитор и актер Карлос Гардель.

Церковный православный и народный праздник 11 декабря

- Сойкин день
День памяти мученика Иринарха Севастийского и святых семи жен. В народе сойку называли «вещуньей». По ее крылышкам предсказывали свое будущее. Также в Сойкин день гадали на монетах. Для этого брали несколько штук и бросали в сугроб, а затем по одной доставали. Если первая найденная монетка оказывалась самой крупной из брошенных, то верили в то, что человеку обязательно улыбнется удача.

- Рождественский пост - 14 день. Продолжительность поста - 40 дней.









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