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Франция - Марокко 14 декабря, когда начнется полуфинал ЧМ-2022, где смотреть трансляцию



Во втором полуфинальном матче чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре сборная Франции сыграет с командой Марокко.

Когда играют Франция - Марокко

Матч состоится в среду 14 декабря на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Начало матча - в 22:00 по московскому времени.

Главный судья - Сесар Артуро Рамос (Мексика).

Ассистенты - Альберто Морин Мендес, Мигель Анхель Эрнандес Передес (оба - Мексика).

Где смотреть матч чемпионата мира по футболу

Матч Франция - Марокко будет показан по федеральному телеканалу Матч ТВ. Начало прямой трансляции - в 21:45.









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